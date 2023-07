Lamiel (SCT) diu que "els governs s'hauran de posar d'acord" sobre els peatges

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha dit que "els governs s'hauran de posar d'acord" sobre quin és el sistema a les vies alliberades de peatge.

En una entrevista d'aquest divendres a 'Els Matins' recollida per Europa Press, Lamiel ha sostingut que el SCT no en té les competències i ha dit que els peatges es podrien fer servir per "intentar que algunes vies no vagin gaire carregades" i que el trànsit passi al transport públic.

"Nosaltres, com que ens competeix la gestió del flux de trànsit, ho hem focalitzat no tant en peatge sí o peatge no, sinó en la connexió de les vies per fer aquest balanç", ha assenyalat.

Lamiel ha concretat que "hi ha diverses connexions que s'haurien de millorar" i ha celebrat els acords entre el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya per --textualment-- que hi hagi més interconnexions i puguin distribuir millor el trànsit.

"També m'agradaria contestar a unes dades que va donar el director general de trànsit, Pere Navarro, que estava preocupat pels atropellaments a l'autopista", ha afegit, i ha corregit que els atropellaments --textualment-- han disminuït considerablement, especialment a l'AP-7.

Ha advertit que els motoristes són un col·lectiu vulnerable que no aconsegueixen "dominar les xifres" i ha instat que incrementin la prudència, tot i que també s'ha compromès a millorar les mesures de control i les formacions.

300.000 COTXES

Lamiel ha augurat que aquest cap de setmana "es reproduirà" el retorn de 300.000 cotxes, pels quals preveuen desplegar gairebé 100 quilòmetres de carrils addicionals tot i que --en les seves paraules-- són poques les eines de les quals disposen.

"Hi ha moments que la capacitat de la via no és suficient, tot i que hi donem aquest carril addicional, que capta entre un 5 i un 10% del flux", ha afirmat, i ha instat a seguir la informació que el SCT ofereix sobre l'estat del trànsit per programar el viatge.