L'AMI insta els més de 700 alcaldes que la conformen a rebre Puigdemont

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha instat aquest dimarts els més de 700 alcaldes independentistes que conformen l'associació a rebre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el seu eventual retorn a Catalunya per al debat d'investidura de Salvador Illa (PSC): "Us esperem a tots i a totes en la seva rebuda".

Així ho ha dit en un comunicat aquest dimarts en el qual ha destacat que el retorn de Puigdemont i de "tots els exiliats i exiliades representa un símbol de la resiliència i de la lluita per la democràcia i les llibertats".

"Volem mostrar-li tot el nostre escalf a nivell personal, donar-li valor institucional i també mostrar al món el que representa la seva tornada en un context encara de falta de garanties democràtiques i de llibertats vigilades", ha expressat l'associació.

L'AMI ha destacat que la tornada de Puigdemont, que va ser president de l'associació, "no és només una victòria personal" sinó també --textualment-- una reafirmació dels seus valors col·lectius i de la seva determinació en defensa de la justícia i de la llibertat.

"En aquests moments en què la presidència de la Generalitat pot passar a mans de l'unionisme, ens pertoca a l'AMI el paper de lideratge de l'independentisme institucional municipal perquè tenim la legitimitat i estem segurs que tenim la capacitat i la força per poder fer-ho", ha conclòs en el mateix comunicat.