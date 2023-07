L'AMI critica l'ANC d'excloure-la "com a veu visible de la Diada" i demana unitat

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha acusat aquest dimarts l'ANC d'haver-la exclòs de la planificació de la Diada d'aquest any, i ha demanat unitat: "La decisió de l'ANC ha estat excloure l'AMI com a veu visible de la Diada".

L'entitat ha assegurat en un comunicat que ha sol·licitat nombroses vegades durant les últimes setmanes mantenir una reunió amb l'ANC sobre la Diada per assegurar que "no s'aprofitaria com un acte de confrontació, però no ha estat possible".

Ha explicat que van anar a la presentació de la Diada de dilluns com a convidats i no com un actor principal: "No sortirà de nosaltres la divisió ni la feina sense fer pinya per la independència de Catalunya. La nostra Diada serà a Barcelona però també a tots els pobles, viles i ciutats de Catalunya".

L'AMI ha subratllat que ha participat activament en la Diada els últims anys: "Entenem que la Diada és un acte de país, un acte d'unitat i un acte en el qual totes les sensibilitats s'hi han de sentir còmodes i representades".

"Entenem com l'única manera de defensar la independència de Catalunya la unitat, el diàleg i el consens", ha afegit l'AMI.