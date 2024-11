Lambán titlla de contradicció que Espanya governi "recolzant-se" en l'independentisme

Veu impossible que la governabilitat la garanteixin partits que aspiren "a la destrucció d'Espanya"

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSOE d'Aragó i expresident aragonès, Javier Lambán, ha titllat aquest dilluns de contradicció que Espanya governi "recolzant-se" en l'independentisme i els partits i forces nacionalistes.

"Governar Espanya, o la governabilitat del país, recolzant-se en ells és una contradicció", ha declarat davant dels mitjans en al·lusió als partits independentistes abans de l'acte de presentació del seu llibre 'Una emoció política' en el Centre Aragonés, situat en el Teatre Goya de Barcelona.

Al seu judici, és "absolutament impossible que la governabilitat d'Espanya la garanteixin partits polítics, forces polítiques, que aspiren justament a l'anihilació de la Constitució i a la destrucció d'Espanya com a comunitat política".

Ha lamentat que des de 2015 "els partits troncals del sistema van deixar de tenir majories solvents" per governar Espanya, i que només han transitat al Govern, segons ell, resolent qüestions menors i sense posar la mirada a llarg termini.

Així mateix, ha valorat que seria "oli en llum" abordar la reforma de la Constitució per fer d'Espanya un país, en les seves paraules, realment federal i, per a això, creu que és fonamental que la centro-dreta i la centro-esquerra es posin d'acord.

SALVADOR ILLA

Ha descrit al president de la Generalitat, Salvador Illa, com "un home assenyat, un home amb molt sentit comú, que ha portat calma a la política catalana i, per tant, a la política espanyola", alhora que ha considerat que és un home, textualment, advers a la confrontació i al soroll.

Encara així, ha admès que li "inquieta" el pacte d'investidura ERC-PSC sobre el finançament singular per a Catalunya perquè, segons ell, resumeix nacionalisme i molt poca socialdemocràcia.

Després de ser preguntat per les crítiques d'alguns partits a Illa per la seva visita a la fira d'oli de Jaén, ha considerat que el president català ha fet ben acudint a la cita: "Crec que les crítiques retraten als quals les fan en un sentit clarament negatiu".

CONGRÉS DEL PSOE

Quant al Congrés del PSOE que se celebrarà a partir de la setmana que ve a Sevilla, Lambán ha assegurat que "va a haver-hi un debat important sobre el finançament" i les seves eventuals conseqüències si culmina el pacte entre ERC i PSC.

Ha recordat que el suport que té el president del Govern, Pedro Sánchez, en aquest congrés és "aclaparantment majoritari" i, després de ser preguntat per la possibilitat que no es torni a presentar com a candidat, ha afirmat que no es planteja aquest escenari.

'UNA EMOCIÓ POLÍTICA'

Sobre les seves memòries presentades aquest dilluns, sota el nom 'Una emoció política', ha explicat que relaten la seva experiència com a president del Govern d'Aragó, també les seves relacions amb els seus homòlegs catalans, que "per desgràcia" no van ser tot l'afortunades que a ell li haguessin agradat.

En aquest sentit, aspira al fet que puguin "suposar algun tipus d'aportació per solucionar els grans problemes" actuals i perquè les seves relacions amb els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Pere Aragonès siguin conegudes.