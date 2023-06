Lambán no liderarà l'oposició a Azcón i continuarà com a líder del PSOE fins al congrés autonòmic

SARAGOSSA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern d'Aragó en funcions i secretari general del PSOE aragonès, Javier Lambán, no liderarà l'oposició al nou executiu de Jorge Azcón (PP) a les Corts d'Aragó i aposta per una negociació "global" per a les institucions locals.

En un esmorzar informatiu, Lambán ha dit que continuarà com a secretari general dels socialistes aragonesos fins al pròxim congrés i ha refusat apuntar qui el podria succeir, que a parer seu podrien ser "deu o dotze persones", després de puntualitzar que dins el PSOE "les herències teledirigides no funcionen" i que per ser secretari general no és condició necessària ser diputat autonòmic.

A més a més, Lambán ha afirmat que "Azcón no és res sense VOX", que el partit de Santiago Abascal és la seva "assegurança de vida", tot i que "se n'avergonyeix", i ha rebutjat els seus "jocs" amb el PAR i Terol Existeix.

Javier Lambán ha deixat clar que "la campanya de les eleccions generals és de Ferraz", després de matisar que "les llistes són provincials" i ha comentat que dissabte participarà en la reunió del Comitè Federal del PSOE.