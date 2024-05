Lambán lamenta que Sánchez hagi "humiliat" els socialistes aragonesos en la llistes europees

ZARAGOZA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'Aragó i líder del PSOE a Aragó, Javier Lambán, ha lamentat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi "humiliat" els socialistes aragonesos en excloure l'actual eurodiputada per la comunitat, Isabel García, i escollir enlloc seu Rosa Serrano, la senadora per Osca i exdelegada del Govern, per a les llistes europees.

Així ho ha manifestat aquest dimecres a través d'una publicació en el seu compte personal de la xarxa social 'X'.

Lambán ha assegurat que el 90 per cent dels militants en el PSOE d'Aragó han votat la continuïtat d'Isabel García, "però Ferraz ha imposat una candidata amb el 2 per cent de suport".

Segons Lambán, García ha estat "una excel·lent" europarlamentària i "la militància ha estat humiliada", i conclou amb que "l'explicació de Madrid encara és més indignant".