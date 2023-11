L'ambaixada d'Israel acusa l'Ajuntament de Barcelona de "blanquejar la barbàrie" de Hamas

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

L'ambaixada d'Israel a Espanya ha qualificat d'"injustificable" la proposició adoptada aquest divendres per l'Ajuntament de Barcelona i que demana interrompre relacions amb el govern de Benjamin Netanyahu, ja que considera que "només beneficia Hamas i blanqueja la seva barbàrie".

L'ambaixada ha condemnat "enèrgicament" el text "en aquests moments tan difícils per a Israel" arran dels atemptats del 7 d'octubre. "Aquesta decisió és un nou episodi de l'actitud antiisraeliana de l'Ajuntament de Barcelona", ha lamentat la legació diplomàtica en un missatge publicat per les xarxes socials.

"Tenim molt present que l'Ajuntament de Barcelona no ha condemnat els brutals assassinats ni els segrestos de nens, mares, gent gran i civils innocents", ha subratllat l'ambaixada.

La proposició va ser presentada per BComú i ha comptat amb l'aval del PSC i ERC, mentre que Junts, el PP i Vox hi han votat en contra. En l'acord per transaccionar el text final, el PSC ha canviat el verb 'suspendre' (proposat per BComú) per 'interrompre' i ha afegit el matís que el canvi en les relacions s'adreça a l'"actual govern d'Israel".

El text acordat exigeix comunicar al Govern central i a l'ambaixada d'Israel la decisió d'interrompre les relacions mentre no cessin els atacs i "no es garanteixi el respecte als drets bàsics del poble palestí i el compliment de les resolucions de les Nacions Unides respecte al conflicte entre Israel i Palestina".