L'alt risc de PPA s'amplia a Castellbisbal (Barcelona) i el Govern comença a multar

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha ampliat les restriccions d'accés al medi natural a Castellbisbal (Barcelona), després d'incorporar el municipi a la zona d'alt risc per pesta porcina africana (PPA) en detectar un cas positiu, i ha començat a sancionar econòmicament les persones que incompleixin aquestes prohibicions d'accés.
Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, aquest dimecres en unes declaracions davant els mitjans a Barcelona, després de comunicar que l'última setmana s'han detectat 16 casos més de senglars positius, la qual cosa eleva la xifra fins als 284 casos.
"La zona 2, o d'alt risc, s'amplia així de 18 a 19 municipis amb Castellbisbal, on des d'avui hi ha restriccions de mobilitat, tal com s'ha informat l'alcalde i s'ha fet una resolució", ha detallat Ordeig.
També ha anunciat que s'han emès les primeres 9 sancions econòmiques per incomplir les restriccions d'accés al medi natural en zones d'alt risc: "Les autoritats sancionaran a tothom qui no compleixi les restriccions".
A més d'endurir la vigilància dels accessos, Ordeig ha recordat la perillositat d'accedir a zones com el parc de Collserola de nit, moment en què es fan les batudes per eliminar els animals, per la qual cosa cal seguir les instruccions per "garantir la seguretat de les persones".
7 MILIONS D'EMERGÈNCIA
Ordeig ha anunciat que s'ha activat un contracte d'emergència de 7 milions d'euros que permetrà reforçar el dispositiu de control de la PPA amb 170 efectius, 50 vehicles i 50 paranys més.
Entre les novetats, el conseller també ha valorat tant la recuperació del preu de la carn de porc, que se situa tres cèntims per sota que abans dels primers casos, i l'obertura de les exportacions de nous productes de porc a la Xina, un dels importadors més importants del mercat català: "És un aval a la feina i l'estratègia que s'està fent".