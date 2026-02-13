L'Aliança Catalunya 2030 incorpora l'ICAB i la Fundació Carulla i aconsegueix 97 membres

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i la Fundació Carulla s'han adherit a l'Acord nacional per l'Agenda 2030 a Catalunya, i s'han convertit així en membres de l'Aliança Catalunya 2030, que aconsegueix 97 membres, ha informat el Govern aquest divendres en un comunicat.
Així, amb la incorporació de les dues entitats, el grup frega el centenar d'organitzacions membres, tant públiques com privades, i entre les quals s'inclou el mateix Govern de la Generalitat, i que "s'han compromès formalment amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030".
L'Aliança Catalunya 2030 es va constituir el febrer del 2020, en resposta a un mandat del Parlament per impulsar l'aliança de diferents actors que contribueixin al compliment dels ODS a través de compromisos concrets.
VALLEJO I ESTEVE
Per part de l'ICAB, la degana del col·legi, Cristina Vallejo, s'ha compromès en nom de l'entitat a vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats, a desenvolupar el compromís i les aliances que impulsin la sostenibilitat dins l'ICAB i a promoure canvis que impactin positivament en la societat, entre d'altres.
D'altra banda, la directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve, s'ha compromès a promoure l'educació cultural entorn de la sostenibilitat, i també a fomentar l'educació artística comunitària al barri del Poblenou, a Barcelona, mitjançant projectes culturals o l'accés dels joves a l'equipament de la fundació.