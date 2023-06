L'alcaldessa de Sitges (Barcelona) té "ganes" de donar explicacions i voluntat de transparència

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell, ha assegurat aquest dilluns que té "ganes" de donar explicacions i voluntat de transparència després que la setmana passada la van detenir en una investigació per presumpta prevaricació i malversació.

"Vivim el moment amb tranquil·litat, amb ganes de donar les explicacions necessàries quan toqui i sigui possible, i amb voluntat de transparència", ha destacat en una anotació a Twitter recollida per Europa Press, en què afegeix que estan reprenent la feina amb tranquil·litat al consistori per atendre les necessitats de la ciutadania.

També ha agraït totes les mostres de suport que ha rebut i els missatges d'ànim: "És d'agrair sentir-se tan estimada".