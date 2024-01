L'alcaldessa de Ripoll (Girona) replica a Prieto sobre la gestió del padró: "No teniu vergonya"

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha respost al delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, qui ha instat l'Ajuntament de Ripoll (Girona) a donar explicacions sobre la gestió de l'empadronament a la localitat: "No teniu vergonya".

Així s'ha expressat Orriols en una anotació a X recollida per Europa Press aquest divendres, després que, tal com ha avançat 'El Periódico', Prieto ha donat a l'alcaldessa d'Aliança Catalana 20 dies hàbils per enviar un informe al Govern central en el qual expliqui la manera en la qual l'Ajuntament exerceix la seva competència en matèria del padró.

En la mateixa publicació per les xarxes socials, Orriols ha adjuntat una imatge en la qual apareixen cossos d'immigrants estesos a terra després d'un intent de salt a la tanca de Melilla i ha assenyalat: "Els corresponsables d'això diuen que han enviat una carta a Ripoll per investigar si vulnero drets humans".

"Més ordre i menys efecte crida", ha conclòs l'alcaldessa.

En un altre missatge a X, ha acusat el Govern central d'incomplir "reiteradament la seva pròpia llei d'estrangeria" i voler ara --ha dit textualment-- fiscalitzar el Govern de Ripoll.