L'alcaldessa de Ripoll (Girona) demana al Govern que no permeti l'ús del burquini

Fonts de l'Executiu diuen que no han rebut cap comunicació oficial

GIRONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha demanat al Govern que no permeti l'ús de vestits de bany integrals a les piscines públiques: "Demano a la Generalitat que recapaciti i rectifiqui la seva decisió de tolerar burquinis a les piscines municipals".

Així ho ha exposat en una anotació en Twitter recollida per Europa Press en la qual ha compartit una carta a la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, per demanar-li que rectifiqui i replantegi la mesura per permetre el vestit de bany integral en les piscines de titularitat pública.

"Obligar els governs locals a modificar ordenances per implantar el seu model, que fomenta la discriminació i alimenta les contra comunitats i els recels contra Occident, ens sembla com a mínim contraproduent i perillós", ha sostingut Orriols.

Fonts de la conselleria d'Igualtat i Feminismes han explicat a Europa Press que no han rebut cap comunicació de l'Ajuntament de Ripoll per cap canal oficial.

El Govern va recordar al juliol als ajuntaments que no poden prohibir el 'topless', la lactància, ni generar situacions de discriminació a les piscines municipals, com prohibir l'accés amb vestits de bany que tapin més parts del cos.

La consellera Tània Verge va assegurar llavors que "portar un vestit de bany que cobreixi els genitals i voler-se refrescar són les dues úniques condicions per poder accedir a una piscina municipal a Catalunya".