Orriols acusa el Govern central de fer servir la immigració per dissoldre la "nació catalana"

Creu que l'amnistia és "una altra jugada" del PSOE, ERC i Junts per "mantenir-se en el poder"



MADRID, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha acusat el Govern central de fer servir la immigració com una "arma llancívola per dissoldre la nació catalana en una estratègia per dur a terme una substitució demogràfica" amb l'enviament d'estrangers.

"Espanya encara fa servir la immigració com una arma llancívola per dissoldre la nació catalana, ens envia els immigrants més conflictius a Catalunya per provocar problemes d'inseguretat i convivència", ha afirmat Orriols en una entrevista a 'El Mundo', recollida per Europa Press, en la qual ha sostingut que a l'Estat espanyol li convé que la nacionalitat catalana "vagi desapareixent".

Per la líder d'Aliança Catalana, hi ha una estratègia per substituir demogràficament els catalans ja que, "si no hi ha catalans, el conflicte deixa d'existir". A més a més, ha afirmat que comunitats com les Canàries o Andalusia tenen una taxar més gran d'immigració perquè "són porta d'entrada", però que "Catalunya és molt lluny i té taxes molt altes" comparades amb altres autonomies del nord com el País Basc.

L'AMNISTIA, "INTERCANVI DE CARAMELS"

Preguntada per la seva opinió sobre la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb ERC i Junts, l'alcaldessa de Ripoll l'ha qualificada com "un intercanvi de caramels entre Madrid i els partits processistes" que a més "no té cap efectivitat".

"Madrid incompleix sempre el que promet i els processistes no tenen cap interès real d'avançar cap a la independència. Ha estat una altra jugada entre ells per mantenir-se en el poder", ha explicat Orriols, que ha desitjat que el procés "es mori" perquè "era un procés cap al no-res".

En aquest sentit, ha recalcat que el que cal és "una majoria parlamentària i una proclamació unilateral d'independència" per recuperar així "les regnes de la nostra nació".

ELS MIGRANTS PODEN FORMAR UN PARTIT

Orriols ha advertit d'altra banda del "perill evident" que els migrants que resideixen a Catalunya puguin algun dia formar un partit i presentar-se a les eleccions democràtiques per imposar "barbàries de manera legal i democràtica".

Ho ha dit en sostenir que malgrat que Catalunya és un territori que històricament ha rebut multitud d'immigrants, abans "s'integraven i tenien fills que s'assimilaven al territori i ja eren autòctons". "La diferència ara és que han vingut aquí a viure com al Marroc però assentats a Catalunya i amb una gran expansió demogràfica gràcies a que tenen més fills per les subvencions que els donem", ha prosseguit.

Sobre l'acusació de la Delegació del Govern central de deixar desemparades nombroses famílies a través del control del padró, l'alcaldessa de Ripoll ha celebrat que "abans es donava" al cap de "cinc minuts sense que ningú no controlés res", mentre que ara se segueix un "protocol" per reunir les dades i la documentació i comprovar-ne la "veracitat".

"Se'n comprova la veracitat, que al pis o bloc on es volen empadronar no hi ha sobreocupació. Si n'hi ha, hi enviem la policia local per veure qui hi viu realment. I si es demostra que la persona empadronada no hi viu, es desestima el padró", ha detallat, per acusar el Govern central i la Generalitat d'haver "abandonat" els municipis i generar "problemes molt greus d'inseguretat, crispació i discursos d'odi".