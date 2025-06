L'alcaldessa del Prat (Barcelona) titlla l'ampliació de l'Aeroport d'"aberració" per a Catalunya

BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa del Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou, ha afirmat aquest dissabte que el projecte per ampliar l'Aeroport de Barcelona és una "aberració per al seu municipi, per al Delta del Llobregat i per a tot Catalunya.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa abans de participar en la concentració convocada per Zeroport a la plaça de Sant Jaume de Barcelona contra l'ampliació de l'enclavament, juntament amb el líder dels Comuns al Parlament, David Cid.

Bou ha recordat que el municipi manté el seu rebuig frontal a la proposta d'ampliació, i que el ple d'aquest juny ha aprovat una declaració institucional contra l'expansió amb els suports de Comuns, ERC, PP i Junts.

Ha assegurat que no descarten arribar a instàncies europees amb l'objectiu d'aturar el projecte, i ha afirmat que s'ha de fer entendre al Govern que Catalunya "mereix un altre model de desenvolupament" que no passi per aquesta ampliació.

Ha defensat que el pressupost que es vol destinar a aquest projecte s'inverteixi en Rodalies, que assegura que és el mitjà de transport que sí que necessiten els treballadors i estudiants, que "dia sí i dia també es queden encallats a les vies".