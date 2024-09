L'alcaldessa Gemma Badia (PSC) elogia el Govern per obrir "la porta del progrés a Catalunya"

GAVÀ (BARCELONA), 22 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Gavà (Barcelona), Gemma Badia (PSC), ha elogiat aquest diumenge el nou Govern de la Generalitat presidit pel socialista Salvador Illa, per obrir "la porta del progrés a Catalunya" i a les polítiques de debò i reals, ha dit.

"Tenim la porta oberta, per fi, a la millora dels serveis públics, de l'educació, de la sanitat, de la seguretat, dels drets socials, de l'habitatge i de l'economia, també de les infraestructures; en definitiva, la porta del progrés a Catalunya", ha reivindicat davant d'Illa durant la Festa de la Rosa del PSC a Gavà.

Ha assegurat que els alcaldes seran exigents i "col·laboradors com mai" en aquesta nova legislatura, i que els socialistes creuen en el municipalisme.

Al seu parer, els socialistes són molt necessaris tant per a Catalunya com per a tota Espanya, i actuaran "amb esforç col·lectiu, amb acció real i amb un compromís ferm amb la ciutadania, buscant l'acord sense descans".

"Volem avançar i continuarem avançant", ha afegit, i ha al·ludit a la tercera etapa de transformació de la qual parla Illa i que cal més que mai a Catalunya, segons Badia.

SÁNCHEZ SUSPÈN LA SEVA ASSISTÈNCIA

En un inici, estava prevista la intervenció del president del Govern central, Pedro Sánchez, però ha cancel·lat la seva assistència a mig matí per raons meteorològiques.

Entre els assistents hi havia la presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, Lluïsa Moret; l'expresident de la Generalitat José Montilla; la delegada del Govern a Madrid i l'exalcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín; l'eurodiputat Javier López, i l'exministra i exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez.

També hi han assistit diversos consellers, com la portaveu i titular de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch; la consellera d'Interior, Núria Parlon; la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero; el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.

També hi eren presents el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, i representants socialistes del món municipal, com l'alcaldessa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés.