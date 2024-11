L'alcaldessa de Gavà augura pèrdues "força importants" al Parc Agrari

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Gavà (Barcelona), Gemma Badia, ha augurat aquest dilluns pèrdues a les collites "força importants" al Parc Agrari del Baix Llobregat pels efectes del temporal a la seva localitat.

"La situació s'està començant a normalitzar, estan baixant les inundacions, però el Parc Agrari està ara mateix totalment negat, i això suposarà pèrdues a les collites força importants", ha manifestat l'alcaldessa en una entrevista a Canal 24 Hores de RTVE recollida per Europa Press.

Respecte a si demanaran ajuts econòmics per compensar els danys, Badia no ho ha descartat, tot i que ha dit que encara és aviat: "No ho descartem. Són més de 500 hectàrees, haurem d'avaluar quines han estat les afectacions, però ara és aviat", ha dit.