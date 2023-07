L'alcalde de Tortosa (Tarragona) vota vestit d'època i demana "no retrocedir en el temps"

TARRAGONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Tortosa (Tarragona), Jordi Jordan, ha votat amb un vestit del Renaixement aquest diumenge en les eleccions generals, coincidint amb la Festa del Renaixement a la localitat, i ha demanat "no retrocedir en el temps".

En un tuit, recollit per Europa Press, ha adjuntat una imatge seva votant i ha recordat que el Renaixement "era una època en la qual no hi havia democràcia".

"Cal una mobilització per defensar els drets i llibertats i no retrocedir en el temps més enllà de les festes de recreació històrica", ha afegit l'alcalde.