L'alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida) demana reduir els terminis administratius per a les empreses

Serveto (Trobada Empresarial) destaca el talent i la valentia com la "columna vertebral" de les companyies

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 8 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde en funcions de la Seu d'Urgell (Lleida), Francesc Viaplana, ha reclamat que les administracions públiques treballin per reduir els terminis administratius per afavorir el creixement de les empreses.

Ho ha dit aquest dijous durant l'obertura de la 34a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra entre aquest dijous i divendres a la Seu d'Urgell i en la qual també han participat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president de la trobada, Josep Serveto.

Viaplana ha subratllat que les "empreses tenen els seus 'tempos' i no poden esperar eternament", i ha alertat que si les administracions no segueixen el ritme, les empreses es decanten per altres llocs per instal·lar-se.

Ha recordat que, per aquest motiu, s'està desenvolupant un nou sector industrial a la localitat, que té la finalitat de captar noves companyies i que les ja presents puguin créixer.

D'altra banda, l'alcalde ha subratllat el canvi climàtic: "L'emergència climàtica és innegable i la situació ens obliga a adaptar-nos als nous temps, qui no ho faci, no té futur".

"No es tracta només de produir de manera sostenible, sinó de tenir sobre la taula tots els factors ambientals que ens poden influir", ha apuntat.

LEMA

Serveto ha destacat que el lema de la trobada --'Liderar avui: talent i valentia'-- vol destacar conceptes "que haurien de ser la columna vertebral de les empreses que aspiren a créixer".

El màxim responsable de la Trobada ha repassat el programa i ha erigit el president de Fluidra, Eloi Planes, i el president d'Aena, Maurici Lucena, com uns "exemples de lideratge".