L'alcalde de Salou (Tarragona) veu el Hard Rock "més a prop que mai"

TARRAGONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde socialista de Salou (Tarragona), Pere Granados, ha considerat que el projecte del Hard Rock està "més a prop que mai", a més d'indicar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha complert i finalment ha carregat contra ERC, els Comuns i la CUP.

"En l'acord entre els partits polítics que fan possible que governi Salvador Illa, la qüestió de la fiscalitat no és una oposició al projecte, i això és claríssim en els acords d'investidura", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha expressat que el PSC, textualment, sempre ha estat a favor del projecte.

Ha carregat contra ERC, qui veu que juga a "la puta i la Ramoneta" per no pronunciar la seva posició sobre el projecte, i contra els Comuns i la CUP, els quals ha qualificat, en les seves paraules, d'antisistemes i els ha retret que decideixin sobre Tarragona quan cap de les dues formacions té representació parlamentària a la zona.