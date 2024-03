L'alcalde del Prat (Barcelona), Lluís Mijoler, serà el número 2 dels Comuns pel 12M

Eloi Badia serà el candidat de Girona, Yolanda López de Tarragona i Elena Ferre de Lleida



BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde del Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, serà el número 2 de la llista dels Comuns, encapçalada per la candidata Jéssica Albiach, per a les eleccions catalanes del 12 de maig, informa el partit en un comunicat d'aquest dimarts.

La candidatura comptarà també com a independent amb l'advocat Andrés García com a número 3, i a la llista per Barcelona repeteixen Susanna Segovia, David Cid, Enric Bárcena i Núria Lozano al quart, cinquè, sisè i setè lloc respectivament.

L'exalcaldessa de Montcada i Reixac (Barcelona) Laura Campos i l'ex-diputada del Congrés Alícia Ramos ocupen l'octava i novena posició, mentre que els números 10, 11 i 12 de la llista els conformen Ramon Arnabat, Jordi Manils i Aurora Huerga.

Quant a la resta de províncies, l'exdiputada Yolanda López repetirà com a cap de llista per Tarragona; el diputat en el Congrés Eloi Badia serà el candidat per Girona; i l'exregidora Elena Ferre ho serà a Lleida.

OBJECTIUS

La candidatura dels Comuns que ha estat aprovada per un 80% de vots a favor i la formació assegura que "és una llista electoral compromesa amb el progrés, inclusió i diversitat".

A més, el partit també ha apostat pel "diàleg com a eina fonamental per a resoldre desafiaments i la col·laboració com a motor de desenvolupament i benestar per a tots".

"Creiem fermament en una Catalunya on cada persona, independentment del seu origen, gènere o condició social, tingui la possibilitat de desenvolupar-se plenament. Volem una Catalunya que sigui un far de progrés i exemple de convivència", afegeixen.