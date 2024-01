L'alcalde de Parets (Barcelona) demana a Danone que "es replantegi" el tancament de la planta

PARETS DEL VALLÈS (BARCELONA), 12 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Parets del Vallès (Barcelona), Francesc Juzgado, ha demanat a Danone España que "es replantegi" el tancament de la planta a la localitat, en unes declaracions als mitjans aquest divendres.

Danone España ha informat aquest divendres els 157 treballadors que inicien aquest procés per negociar les condicions del tancament de la planta, a causa d'una reducció en les vendes dels productes que es produeixen a les instal·lacions.

Juzgado ha lamentat que l'empresa "no acaba de ser gaire conscient dels danys col·laterals que comporta" el tancament i ha insistit que intenti mantenir la producció i es repensi la decisió.

Ha dit que hi ha d'haver "altres possibilitats a explorar" més enllà del tancament del 100% de la planta i ha assegurat no tenir cap explicació al fet que la companyia anunciés inversions a la planta fa un any i ara el seu tancament.

L'alcalde ha mostrat sorpresa per l'anunci, ja que "no hi havia cap idea o cap notícia" de que es pogués donar la situació actual.