L'alcalde de Manises, Javier Mansilla, hospitalitzat després de patir un infart cardíac

Es troba a la UCI, on roman "conscient i estable" i evoluciona favorablemnte tot i la gravetat del quadre
VALÈNCIA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Manises (València), Javier Mansilla (PSOE), es troba des d'ahir divendres hospitalitzat després de patir un infart cardíac, segons ha avançat el diari 'Levante-EMV' i han confirmat fonts socialistes a Europa Press.
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, li ha desitjat una "ràpida recuperació" i ha afegit: "En aquests moments, el més important és la salut. Li trasllado els meus millors desitjos per a una recuperació ràpida i completa".
Per la seva banda, la secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha traslladat la seva "força i afecte", així com una "ràpida i tranquil·la recuperació" a Javier Mansilla. "Torna aviat, company, que et necessitem i et volem fort. Una abraçada enorme i tota l'energia", ha escrit també en 'X'.
L'Ajuntament de Manises, en un comunicat, ha informat que el primer edil es troba ingressat a la Unitat de Vigilància intensiva (UCI), on roman "conscient i estable", rebent l'atenció mèdica necessària.
L'evolució és favorable tot i la gravetat del quadre, i continuarà sota observació mèdica durant les properes hores, han assenyalat des del consistori.
Durant aquest període, les funcions executives seran assumides conforme a la normativa vigent pel primer tinent d'alcalde, Jesús Borràs, garantint la continuïtat institucional i el normal funcionament dels serveis municipals.