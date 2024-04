L'alcalde de Girona Lluc Salellas tancarà la llista de la CUP el 12M a la província

GIRONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Girona per Guanyem, Lluc Salellas, tancarà la llista de la CUP a la demarcació per a les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig, encapçalada pel diputat al Parlament Dani Cornellà, segons ha anunciat aquest dilluns la formació.

"La meva dedicació és i serà 100% a Girona però agraeixo que m'hagin ofert la possibilitat d'expressar que necessitem que el país vagi cap a la independència i la transformació social, que pensi en la majoria i no en els interessos de pocs", ha escrit Salellas en una publicació a X recollida per Europa Press.

La diputada al Parlament Laia Estrada serà la cap de llista per Barcelona, mentre que Sergi Saladié ho serà per Tarragona i Bernat Lavaquiol, per Lleida.