L'alcalde de Girona demana "decisions més quirúrgiques" davant l'episodi de vent

GIRONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha demanat aquest dijous al Govern "decisions més quirúrgiques" davant l'episodi de vent d'aquest dijous a Catalunya després de constatar que les afectacions a la ciutat no han estat importants.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Salellas ha recordat que és la Generalitat la que decideix quines mesures de prevenció es prenen, però ha dit que "des de primera hora" les previsions a Girona permetien graduar les restriccions.
Per la seva banda, la vicealcaldessa de Girona i primera tinent d'alcalde de la ciutat, Gemma Geis, ha assegurat en un altre missatge a X que entén i comparteix "el malestar dels gironins per les decisions pensades des de Barcelona pel Govern" amb motiu de l'episodi de vent.