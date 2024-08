L'alcalde de Girona (CUP) valora que el pròxim Govern d'Illa "vira a la dreta"

GIRONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas (CUP), ha valorat aquest diumenge que, amb els noms que es coneixen del pròxim Govern del president Salvador Illa, l'executiu català "vira a la dreta".

"Veient els noms que van apareixent, clarament el Govern català vira a la dreta", ha assegurat Salellas en un missatge en el seu compte de X, recollit per Europa Press.

Salellas s'ha expressat així com resposta a una notícia sobre l'elecció del secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, com a conseller de Justícia i Qualitat Democràtica del proper Govern.