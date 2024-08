L'alcalde de Girona (CUP) exigeix inversions al nou Govern i fixa el català com a "línia vermella"

Situa l'habitatge assequible, el transport públic i la indústria com a prioritats



GIRONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, de la CUP, ha exigit aquest dilluns al nou Govern que faci inversions al territori gironí i que reforci sectors econòmics productius que aportin millors llocs de feina, i ha remarcat que la llengua catalana serà una "línia vermella" per al seu executiu municipal.

Ho ha fet en un comunicat emès des del compte de l'alcaldia de Girona a la xarxa social 'X' recollida per Europa Press, on ha dit que confia que el nou Govern encararà les sol·licituds "amb la importància que mereixen".

La primera petició "irrenunciable" que ha fet Salellas ha estat la de rellançar el nou Campus de Salut a Girona i el nou Hospital Trueta, que serviran així mateix per dinamitzar els barris Santa Eugènia de Ter, Can Gibert del Pla i Sant Narcís, beneficiant a més de 800.000 persones.

"Confiem que els cants de sirena que diuen que el nou Govern ho podria deixar de costat per prioritzar el nou Hospital Clínic de Barcelona siguin infundats", ha puntualitzat.

També ha sol·licitat apostar per l'habitatge assequible a Girona, com una de les ciutats on més ha augmentat el preu de l'habitatge als últims anys, mantenir un marc normatiu que limiti els pisos turístics i perseguir els il·legals, i disposar de pisos per donar solució a casos d'emergència.

TRANSPORT I ECONOMIA

En matèria de territori, ha detallat que les comarques de Girona necessiten trens tramvia i apostar per la reindustrialització, acabar amb macroprojectes com el Hard Rock o els Jocs Olímpics d'Hivern, reforçar el transport públic i potenciar la creació de llocs de feina estables i de qualitat.

L'alcalde ha afegit que la defensa de la llengua catalana serà una "línia vermella", i s'ha ficat a disposició de la recentment creada Conselleria de Política Lingüística per a qualsevol projecte on Girona pugui col·laborar.

"El nostre és un govern que té com a prioritat la llengua catalana", ha dit Salellas, i ha criticat al PSC per allunyar-se, textualment, del punt de trobada que era la llengua fa uns anys per tot l'espectre catalanista.

Salellas ha conclòs que des de l'Ajuntament de Girona esperen cooperar amb la Generalitat, però "sense renunciar mai, a defensar els drets civils i polítics, avui encara no garantits, i el dret d'autodeterminació" de Catalunya.