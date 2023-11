L'alcalde de Gimenells (Lleida) estripa el carnet del PP: "Fins aquí"

LLEIDA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Gimenells (Lleida), Dante Pérez, ha anunciat aquest dimecres que s'ha donat de baixa del PP en no compartir la política que ha desenvolupat la formació que presideix Alberto Núñez Feijóo després de les eleccions del 23 de juliol.

"Doncs fins aquí. Prou per descobrir que el col·laboracionisme amb l'opressor nidifica en el més profund del PP. Per això, avui me'n dono de baixa; per les mateixes raons que me'n vaig anar del PSOE, també un 8 de novembre, el 2017, preveient la seva infame traïció a Espanya", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

En el missatge, Pérez assegura que el PP, després de les eleccions, ha afirmat que Junts no és el seu rival, que la tradició democràtica d'aquesta formació està fora de tot dubte, que cal buscar l'encaix de Catalunya i normalitzar la relació amb el nacionalisme, i que ha expressat el seu respecte per l'expresident català Carles Puigdemont.

"I el pitjor; quan el poble al qual el PSOE condueix a una dictadura decideix rebel·lar-se, el criminalitza", ha afegit.

Després d'això, ha acabat la seva anotació amb una postdata en què diu: "Hi ha esperança. Espanya ha despertat".