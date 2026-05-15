L'alcaldable d'ERC a Vic (Barcelona) defensa prohibir el burca "sense cap tipus de biaix"

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El candidat d'ERC al govern municipal de Vic (Barcelona), Jordi Ballana, ha defensat aquest divendres la prohibició del burca "sense cap tipus de biaix".
"Només que hi hagi un burca en aquest país, invisibilitza la dona totalment i hauríem de ser clars i transparents", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha expressat que molts càrrecs electes locals de la formació coincideixen amb aquesta posició i ha demanat que l'esquerra perdi la por i lideri aquest debat: "En cas contrari, se l'apropien uns altres".