L'alcaldable d'ERC a Girona renuncia després de filtrar-se l'àudio en el qual criticava als seus companys

GIRONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcaldable d'ERC a Girona, Marc Puigtió, ha comunicat aquest dijous la seva renúncia a encapçalar la candidatura en les properes municipals després de filtrar-se un àudio a xarxes en què criticava a companys del grup dient que la seva intenció era "fotre'ls tots fora".
En un comunicat del partit, destaquen que respecten la decisió de Puigtió, que valoren el seu sentit de la responsabilitat i que obren una "nova etapa" a la ciutat que volen afrontar amb unitat i amb voluntat de seguir construint una alternativa sòlida.
"Les persones passen, però els projectes que treballen honestament pel bé comú segueixen endavant", afegeixen.
Segons el president de la federació regional d'ERC Girona, Pau Preses, "quan hi ha errors cal assumir responsabilitats", i també ha manifestat que seguiran inflexibles amb l'extrema dreta.
El president de la secció local d'ERC Girona, Salva Romero, ha manifestat que la prioritat dels propers mesos serà "reforçar el projecte, recuperar totes les confiances necessàries i construir una proposta encara més àmplia, sòlida i guanyadora" al servei dels ciutadans de Girona.