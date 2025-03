L'ala socialista del Govern central espera que Sumar accepti accelerar la despesa en Defensa i apel·la al sentit d'Estat

La Moncloa creu que hi ha fórmules per aconseguir el 2% del PIB abans del 2029 encara que no aconsegueixin aprovar els pressupostos generals

MADRID, 9 març (EUROPA PRESS)

El PSOE, soci majoritari del govern de coalició, confia que Sumar acabi acceptant l'augment de la despesa en Defensa que Sánchez s'ha compromès a accelerar per arribar al 2% del PIB abans de l'any 2029, data prevista inicialment i apel·la al seu "sentit d'Estat".

Dijous vinent el president del Govern central, Pedro Sánchez, afronta una ronda de reunions amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i la resta de forces parlamentàries, a excepció de Vox, per informar-los sobre les novetats de la guerra d'Ucraïna i també l'últim compromís adquirit pel cap de l'executiu, que s'ha mostrat disposat a gastar més fons i més ràpid donades les circumstàncies.

Encara que Feijóo ha demanat un informe detallat dels assumptes a tractar i no vol que Sánchez "despatxi en vint minuts" assumptes de tanta transcendència com la situació a Ucraïna o la despesa en Defensa, no s'espera un rebuig frontal dels populars a l'increment de la despesa.

Al contrari, l'oposició més dura al PSOE en aquesta matèria parteix de Podem --que va arribar a referir-se als socialistes com el "partit de la guerra"-- i també del soci minoritari de coalició, Sumar, que ja ha anticipat que traslladarà el seu rebuig a Sánchez augmentar la despesa militar.

"No ve al cas aquest increment de la despesa", va dir aquest divendres el portaveu parlamentari d'IU, Enrique Santiago, que considera que totes les forces que integren Sumar estaran d'acord a rebutjar la mesura. Santiago ha explicat que les diferents formacions hauran de fixar una posició comuna, però augura que hi haurà una "coincidència àmplia".

En aquest sentit, Sumar proposa que la UE constitueixi un nou finançament comunitari de la despesa militar "fiscalitzada democràticament", però rebutgen la via de "multiplicar" les despeses de cada estat membre, de maner "fragmentada i sense coordinació", segons van indicar fonts de la coalició.

Malgrat tot, a l'ala socialista de l'executiu es mostren convençuts que poden atreure els de Yolanda Díaz i apel·len a la "responsabilitat" per afrontar la situació actual. El context a Ucraïna ha canviat amb l'arribada a la presidència dels Estats Units de Donald Trump, l'anunci de retirar l'ajuda a Kíiv i la seva proximitat al president rus Vladímir Putin.

Els governs europeus són conscients que sense l'ajuda dels Estats Units, s'han de fer càrrec de la seva seguretat i defensa, i això passa per gastar més i més ràpid. A l'executiu consideren que a Sumar són conscients d'aquesta situació i subratllen que sempre han demostrat tenir "sentit d'Estat".

SENSE PRESSUPOSTOS GENERALS

Fins al moment Sánchez havia insistit en el 2029 com la data en què s'havia d'arribar al 2% de la despesa en Defensa, però després del Consell Europeu d'aquesta setmana finalment ha admès que han de fer un esforç i "accelerar" les inversions per aconseguir aquesta xifra abans.

Encara no és clar quant s'accelerarà i en quin any esperen aconseguir aquest percentatge, però l'executiu s'enfronta a una circumstància afegida que pot complicar aquests plans, l'absència de nous pressupostos generals de l'Estat (PGE) per la manca de majoria parlamentària per tirar-los endavant.

No obstant això, a La Moncloa confien a poder complir aquests compromisos encara que no aconsegueixin aprovar els comptes generals el 2025 i continuïn governant amb el pressupost del 2023 prorrogat. Les fonts consultades assenyalen que hi ha formes i partides que es poden anar aprovant per incrementar la despesa.

Des del Ministeri de Defensa van traslladar la mateixa idea fa unes setmanes, en assenyalar que "hi ha fórmules" per continuar aprovant partides i incrementant la despesa en Defensa sense la necessitat de comptar amb nou projecte de PGE.