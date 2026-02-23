L'Ajuntament de Terrassa (Barcelona) i la Cecot es reuneixen per impulsar el teixit comercial

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde i regidor de Comerç de Terrassa (Barcelona), Xavier Cardona, s'ha reunit aquest dilluns amb la comissió de Comerç de la Cecot, presidida per la seva presidenta, Cristina Escudé, en una trobada centrada en l'impuls i enfortiment del teixit comercial de la ciutat, ha informat el consistori en un comunicat.
La reunió ha servit per "compartir diagnòstics, inquietuds i propostes sobre els principals reptes que afronta el teixit comercial", explorar noves oportunitats de col·laboració públic-privada i destacar la importància de treballar de manera coordinada per consolidar un model comercial de proximitat, innovador i sostenible.
La reunió s'emmarca en la voluntat del govern municipal de "mantenir un diàleg amb els agents econòmics de la ciutat" i s'ha valorat el paper de les entitats empresarials com a interlocutores i aliades estratègiques de l'administració.