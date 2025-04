L'Ajuntament de Lloret de Mar (Girona) tanca 2 locals nocturns en una intervenció policial

GIRONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Girona) ha ordenat el tancament preventiu de dos locals d'oci nocturn "per seguretat" en un dispositiu policial dut a terme dissabte a la matinada en el qual van participar els Mossos d'Esquadra, la policia local i el Cos Nacional de Policia, informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.

El dispositiu s'emmarca en la Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana, segons han explicat fonts policials a Europa Press, i es va efectuar després de saber que a dos locals de la plaça del Carme s'estava produint un presumpte consum i venda de drogues, a més d'infraccions administratives que podrien generar un risc per a la seguretat de les persones.

Després de constatar aquests fets, es va denunciar els responsables de l'activitat per infraccions de caràcter greu o molt greu per tolerar el consum il·legal de drogues, per excés d'aforament de caràcter greu i per deficiències de caràcter administratiu relacionats amb l'estat de conservació, higiene i sortides d'emergència.

En total van fer 120 identificacions, l'arrest d'una persona que tenia vigent una ordre judicial de detenció, van obrir 15 expedients per infraccions de la llei d'estrangeria, van incoar 2 denúncies per tinença d'armes --una navalla i un puny americà-- i 2 més per tinença de drogues.

L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha recordat que, tal com van anunciar a començaments d'any amb el Pla Lloret Actua, seran contundents amb les activitats que perjudiquin la localitat i ha anunciat "més actuacions en aquesta línia" per garantir el descans dels veïns, la qualitat de les empreses i un espai públic ordenat i segur, en les seves paraules.