L'Ajuntament de Borriana nega haver retirat revistes i diu que seguirà havent-hi publicacions en valencià

L'alcalde creu que l'acusació de censura es basa en la "irrealitat" i Compromís que "la pressió social ha funcionat"



VALÈNCIA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Borriana ha negat que s'hagin retirat de la biblioteca revistes en valencià a les quals està subscrit durant aquest any i també que s'hagi cancel·lat la subscripció a 'El Temps', 'Enderrock', 'Camacuc', 'Cavall Fort' i 'Revista Llengua Nacional', que estan vigents durant aquest any. Igualment, han assenyalat que seguirà havent-hi publicacions en valencià disponibles per a la ciutadania a la biblioteca.

Així ho va explicar l'alcalde, Jorge Monferrer (PP) durant el ple d'aquest dimecres a preguntes del regidor de Compromís Vicent Granel. També va assenyalar que les acusacions de censura al consistori es basen "en la irrealitat".

Durant la sessió, el regidor de Cultura, Jesús Albiol (Vox),

--que va ser qui va difondre un tuit en el qual assegurava que els diners dels ciutadans de Borriana no anaven a "seguir promovent el separatisme català" i nomenava a aquestes revistes afegint a continuació 'Al carrer', va afirmar que "no s'ha censurat res i no s'ha prohibit res". Així mateix, va animar a Granel a "invertir de la seva butxaca" per subscriure's a aquestes revistes si les vol llegir.

Mentre, l'edil de Compromís ha assenyalat en un comunicat que "la pressió social i cultural ha pogut tombar la decisió que havia ordenat l'actual regidor de Cultura, i les revistes seguiran perquè la ciutadania de Borriana les puguin consultar a qualsevol moment".

Monferrer va qüestionar en el ple la veracitat de l'argument de Granel i la regidora de Promoció Lingüística, Paloma Boix (PP), també va assenyalar que les revistes segueixen a la biblioteca.

COL·LECTIU LGTBI

El col·lectiu LGTBI va protagonitzar diversos moments del ple, un d'ells, quan PP, PSPV i Compromís van aprovar una declaració en favor dels drets d'aquest col·lectiu a la qual no es va sumar el soci del PP al govern municipal, Vox.

L'altre va ser durant el torn de precs i preguntes, quan Granel va preguntar a Albiol si havia ordenat a la biblioteca que no comprés més llibres infantils amb temàtica LGTBI o de diversitat familiar, al que l'edil de Vox va respondre: "El que he demanat respecte a la biblioteca és el compliment de la llei, cosa que vostè no ha estat fent --Granel era regidor de Cultura en l'anterior legislatura-- i que veuran d'aquí poc".