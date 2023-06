L'Ajuntament de Barcelona veu una "cacera" en la presumpta agressió de 4 ultres a un independentista

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'Oficina per a la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona, Xavi Muñoz, que representa l'acusació popular en el judici a quatre ultres per una presumpta agressió a un independentista l'octubre del 2019 en les protestes contra la sentència del procés confia a demostrar que hi va haver una "cacera per part de membres d'ultradreta".

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest dimarts davant la Ciutat de la Justícia, el dia que ha començat el judici (al jutjat penal 17 de Barcelona) pels fets produïts fa cinc anys després d'una concentració d'ultres a la plaça Artós de Barcelona, i que va acabar amb una agressió a un dels manifestants d'una altra protesta contrària a la sentència del procés.

"Esperem simplement que es ratifiqui l'informe forense i que es pugui veure el sentit de la manifestació", ha dit Muñoz.

El consistori demana als acusats cinc anys de presó per un delicte de lesions amb instrument perillós i l'agreujant d'abús de superioritat, de disfressa i d'odi i discriminació, i per un altre delicte de desordre públic.

Per la seva banda, la Fiscalia també demana cinc anys de presó per als agressors per lesions amb agreujant d'odi i discriminació ideològica.

REPRESA DEL JUDICI DIVENDRES

L'advocat ha explicat que durant la sessió han declarat tots els acusats i també la víctima, a més de testimonis que van reconèixer alguns dels presumptes autors dels fets mitjançant les imatges que "corrien per xarxes" el mateix dia de l'agressió, ha concretat.

Segons Muñoz, també han declarat policies que prestaven servei a la plaça Artós i que han concretat el "caire de la marxa", a més de perits testificals que han analitzat les xarxes obertes dels acusats, entre d'altres.

El judici es reprendrà divendres a les 9.30 hores i l'acusació popular ha assegurat que "atípicament és una agressió que tothom va poder veure des de casa a través de les xarxes socials", per la qual cosa confia en la prova documental per treure'n conclusions definitives.