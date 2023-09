L'Ajuntament de Barcelona troba "inacceptable" la protesta contra el congrés The District

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha lamentat la protesta d'aquest dimecres contra el congrés immobiliari The District, en la qual un grup de manifestants ha llançat pols de pintura a alguns dels assistents de l'esdeveniment a Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

"El que ha passat recentment a les portes del saló The District és inacceptable i condemno rotundament aquests incidents", ha expressat en una anotació a X recollida per Europa Press, en la qual també ha subratllat el compromís de l'Ajuntament amb el dret a l'habitatge.

Ha apostat per defensar el dret a l'habitatge mentre es promou el progrés econòmic, però ha avisat: "No aconseguirem res si no som capaços de mobilitzar la inversió privada".