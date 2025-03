L'Ajuntament de Barcelona recorrerà la sentència del TSJC contra l'eix verd del Consell de Cent

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona presentarà un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va desestimar el seu recurs contra la sentència que declarava la nul·litat de la reforma de l'eix verd del carrer del Consell de Cent, segons han informat fonts municipals a Europa Press.

Han argumentat que ho faran "per un principi de responsabilitat institucional" i perquè defensen la legalitat de l'actuació i recorden que, de les sentències sobre eixos verds dels últims mesos, hi ha una favorable que donava la raó a l'Ajuntament.

Afegeixen que en la sentència del TSJC hi ha un vot particular d'una magistrada que defensa que les obres efectuades a Consell de Cent no han afectat a la funcionalitat del carrer, per la qual cosa no era necessari modificar el Pla General Metropolità (PGM), com sostenen la resta de magistrats que conformen el tribunal.

Consideren aquesta sentència com "una oportunitat de desjudicializar" aquests projectes i argumenten que si s'hagués treballat amb diàleg i consens i tenint en compte les preocupacions i discrepàncies sobre els eixos verds el cas no hauria arribat als tribunals.

Des de l'Ajuntament de Barcelona anuncien que faran "més pacificacions" en un context en el qual la ciutat necessita més espais verds per als vianants i la mobilitat sostenible, però que no es poden permetre que les transformacions urbanístiques es judicialitzin, per la qual cosa ho faran escoltant, compartint i arribant a acords, en les seves paraules textuals.