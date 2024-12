L'Ajuntament de Barcelona pagarà 9,7 milions d'euros per la sortida del Tour de França 2026

L'adjudicació serà amb càrrec als Pressupostos de 2024, 2025 i 2026

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal Barcelona Esports, pagarà 9,68 milions d'euros (IVA inclòs) a Amaury Sport Organisation (ROSTEIXO), l'empresa organitzadora del Tour de França, per la sortida de la competició a la ciutat en 2026, segons el contracte de la licitació consultat per Europa Press aquest dimecres.

La licitació és un procediment negociat sense publicitat i sense consulta per a un dret d'exclusiva, del contracte privat atípic per acollir la sortida de la competició, a data d'adjudicació va ser dijous passat i ASO té 15 dies hàbils des de llavors per formalitzar el contracte.

El contracte preveu que el pagament es realitzi en tres fases, amb 3,025 milions corresponents als Pressupostos de l'Ajuntament de 2024 i 2026, i 3,63 milions, als de 2025.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el director general del Tour de França, Christian Prudhomme, van anunciar el juliol passat l'acord perquè el Tour de França sortís de Barcelona el dissabte 4 de juliol de 2026.

A més, les dues següents etapes seran al voltant de Barcelona i a Catalunya, encara que en el seu moment no es van donar detalls més enllà que la tercera tindrà destinació "al nord".

7 MILIONS

En el moment de la presentació es va apuntar que la sortida oficial de la competició costaria al voltant de 7 milions d'euros, que aportarien la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament.

Collboni va apuntar que aquestes competicions tenen un cost "al voltant dels 7 milions d'euros" que, segons va dir, compartirien amb la Diputació de Barcelona.

Fonts de l'Ajuntament han explicat aquest dimecres que en el seu moment es va assenyalar una forqueta d'entre 7 i 8 milions i que després de la signatura d'aquest contracte, es concretarà l'aportació de cada administració depenent de les localitats per on passin les 3 etapes previstes a Catalunya.

"No tenim les xifres de tornada encara, però té molt més valor com viurà el ciclisme la ciutat que no el càlcul econòmic. Però la tornada és de posicionament de la ciutat, segur", va dir Collboni al juliol.

La de 2026 serà la quarta vegada que el Tour de França passa per Barcelona, després de les dues etapes que va acollir en 2009 i el pas dels ciclistes en 1957 i 1965.