L'Ajuntament de Barcelona demana al Govern central garantir la "seguretat" de la Flotilla

PSC, BComú i ERC fan costat a la iniciativa, Junts s'absté i el PP i Vox hi voten en contra
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
La comissió extraordinària de Presidència, Seguretat i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres una proposició que reclama al govern de Pedro Sánchez i a la resta de governs de la UE que garanteixin la "seguretat" de la Global Sumud Flotilla, de la qual formen part l'exalcaldessa Ada Colau i el regidor republicà Jordi Coronas.
La iniciativa ha tirat endavant amb el suport dels grups que la van impulsar, BComú i ERC, i el suport del PSC, mentre que Junts s'ha abstingut i el PP i Vox hi han votat en contra.
El text també demana l'aplicació immediata de les mesures de pressió a Israel anunciades pel Govern central i obrir una investigació sobre els "atacs" que ha patit o pugui patir la Flotilla; la suspensió de tota relació diplomàtica amb el país hebreu i la ruptura de tota relació comercial, i insta les institucions comunitàries de la UE a impulsar mesures de pressió que contribueixin a aturar el genocidi a Gaza.
El regidor de BComú, Marc Serra, ha defensat l'acció que duu a terme la Flotilla per obrir un corredor humanitari que posi fi al bloqueig que impedeix l'arribada d'aliments i medicines a Gaza, i ha avisat els països europeus que "tot el que no sigui pressió real i efectiva perquè aquesta missió assoleixi el seu objectiu és i serà pura hipocresia".
Per part d'ERC, la regidora Rosa Suriñach ha assegurat que els membres de la Flotilla se senten "desemparats perquè no han tingut el suport directe del Ministeri ni d'altres països", i tot i que perceben alguns avenços, volen que s'intensifiquin.
La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha defensat que cap iniciativa humanitària ha de ser objectiu d'atacs sense conseqüències i, després de reivindicar la posició adoptada pel govern de Pedro Sánchez, ha demanat mantenir la pressió política, diplomàtica i social per impulsar "mesures de pressió que contribueixin a aturar aquest genocidi" a Gaza.
Per part de Junts, el regidor Jordi Martí ha qüestionat que la Flotilla estigui preparada per fer la travessia prevista i ha preguntat si en pot garantir la seguretat si aconsegueixen arribar a Gaza, i considera que el que cal ara és "pressió diplomàtica, coordinació internacional, garanties reals de seguretat i també la suspensió parcial dels acords comercials amb Israel".
PP I VOX
"Avui no votem una proposta sobre Gaza. Votem un acte de precampanya d'Ada Colau i del capità Coronas. Una operació política per a la foto i el titular i no per ajudar els palestins ni per trobar solucions reals al conflicte", ha sostingut el líder del PP al consistori, Daniel Sirera.
En el mateix sentit s'ha pronunciat el regidor de Vox, Gonzalo de Oro, que considera que la Flotilla "no és més que un altre espectacle propagandístic, un vaixell del 'postureig' al qual no li falten ni festes a Eivissa i que no canvia absolutament res per als palestins" i que, a parer seu, a alguns els serveix per eludir les seves responsabilitats amb els barcelonins.