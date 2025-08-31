L'Ajuntament de Barcelona constata el seu suport a la Global Sumud Flotilla

Els alcaldes de Betlem i Ramallah agraeixen a Collboni el suport de Barcelona i la flotilla
BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha destacat el seu suport a l'organització de la Global Sumud Flotilla per facilitar el desenvolupament de les activitats d'aquest cap de setmana en el Moll de la Fusta, des d'on aquest diumenge parteixen les embarcacions a Gaza.
Per això, "com en el cas d'altres causes humanitàries", atorgarà una subvenció per col·laborar amb les despeses derivades de les iniciatives organitzades abans de sortir la flotilla, informa en un comunicat.
Per a les activitats del cap de setmana, equips municipals han participat per facilitar el funcionament i han fet reunions diàries amb els organitzadors sobre les seves necessitats.
L'Ajuntament ha ajudat en la tramitació i obtenció dels permisos municipals, ha netejat l'espai i ha col·laborat en la coordinació logística amb el Port de Barcelona.
SUPORTS MUNICIPALS DIVERSOS
Hi han participat l'àrea de Drets Humans, Justícia Global i Cooperació Internacional; els districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Martí; el servei de Neteja i la Guàrdia Urbana, que ha vigilat la zona amb la Policia Portuària i els Mossos d'Esquadra.
L'activitat ha tingut a més "el suport imprescindible del Port de Barcelona, que s'ha implicat en els preparatius i la coordinació" de la sortida de la flotilla.
"REFERENT DE SOLIDARITAT"
El Govern municipal també ha destacat que els alcaldes de Betlem i Ramallah han enviat a l'alcalde, Jaume Collboni, un missatge d'agraïment al suport de Barcelona i de la flotilla.
L'Ajuntament ha constatat que "tot aquest esforç conjunt reforça l'aposta de Barcelona per continuar sent ciutat referent de solidaritat internacional" i ajudar als participants en la Global Sumud Flotilla.