L'Aina Challenge impulsa 22 solucions per a l'adopció de la IA empresarial en català

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Aina Challenge ha impulsat fins ara 22 solucions innovadores per fomentar l'adopció de la intel·ligència artificial (IA) empresarial en català, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
Aquest programa té l'objectiu d'accelerar l'ús i desenvolupament d'eines d'IA en català i està impulsat i finançat per la Generalitat, i coordinat pel Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).
El concurs ha seleccionat 18 empreses que tindran un termini de tres mesos per desenvolupar la prova beta de les seves solucions, fent servir els recursos del Projecte Aina.
El pla posa a disposició de les empreses eines desenvolupades pel BSC perquè puguin provar els seus projectes d'aplicacions i serveis.
Les propostes presentades toquen qüestions com l'atenció social, la justícia, la salut, l'educació, el turisme, l'audiovisual o l'administració pública.