Laïlla (Demòcrates) critica a Felip VI després del seu discurs: "No mereix el nostre respecte"

BARCELONA, 25 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Demòcrates, Assumpció Laïlla, ha urgit aquest dilluns a proclamar la independència de Catalunya i ha criticat Felip VI l'endemà del seu discurs de Nadal: "No mereix el nostre respecte".

Ho ha dit després de l'ofrena floral davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià en el cementiri de Montjuïc de Barcelona pel 90 aniversari de la seva mort, al costat d'altres dirigents, com el també portaveu Toni Castellà.

"No mereix, no té, el nostre respecte. No mereix res", ha dit la també diputada del Parlament sobre el monarca.