Laiglesia atribueix la presència del seu ADN al jersei de Jubany a una "transferència indirecta"

La roba interior que duia la víctima ha desaparegut durant la fase d'instrucció
SABADELL, (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
La defensa de Santiago Laiglesia --l'únic investigat contra el qual les acusacions han presentat un escrit d'acusació pel crim d'Helena Jubany el 2001--, ha sol·licitat que s'arxivi el procediment i ha introduït la hipòtesi que la presència de l'ADN del seu defensat al jersei que duia la víctima es podria deure a una "transferència indirecta".
Així ho ha plantejat la defensa, que exerceix l'advocat Jaime Lapaz, aquest divendres al matí durant una audiència preliminar celebrada al jutjat de primera instància número 2 de Sabadell (Barcelona), que la seva titular haurà de decidir, en el termini de tres dies, si obre judici oral contra Laiglesia.
Segons l'advocat de l'acusació particular en representació de la família Jubany, Benet Salellas, Lapaz ha posat en dubte la cadena de custòdia del jersei i, per tant, la validesa dels indicis, i ha suggerit que l'ADN de Laiglesia podria haver arribat fins a la peça de roba perquè el seu defensat va ser passant al bufet de l'advocat de Montserrat Careta, també investigada per aquests fets i que es va suïcidar a la presó el 2002.
En concret, Lapaz ha plantejat que l'advocat de Careta va sol·licitar accés a les peces de convicció, una petició que va ser atesa pel jutjat, i que la "contaminació creuada" s'hauria produït en regirar els indicis.
Fonts judicials consultades per Europa Press han assenyalat que, davant la introducció d'aquesta nova hipòtesi, l'acusació particular ha interpel·lat la defensa de Laiglesia per preguntar per la roba interior que duia posada la víctima quan va ser assassinada, que ha desaparegut durant la fase d'instrucció.
Les mateixes fonts han assenyalat que va ser la Policia Nacional la que, quan va recollir els indicis custodiats als Jutjats de Sabadell per dur a terme les últimes proves d'ADN, va alertar que un dels sobres, el corresponent a les calces, estava "desprecintat i buit".
NEGA MÉS DILIGÈNCIES
La defensa de Laiglesia ha sol·licitat la pràctica de noves diligències d'investigació, una petició que la instructora ha denegat al·legant que la instrucció està tancada i que "no acceptarà més maniobres de dilació", segons Salellas.
Per la seva banda, tant la Fiscalia com l'acusació particular, que han demanat l'obertura de judici oral contra Laiglesia, han contestat a la impugnació de la cadena de custòdia.
Han argumentat que aquesta és una qüestió que, en tot cas, s'hauria de discutir durant la fase del judici oral i que aquest fet entorpeix el procediment: "És un debat d'alguna manera fictici, perquè ve provocat per una contaminació que, segons ells, haurien provocat ells mateixos".
"Aquesta hipotètica transferència indirecta, a més d'increïble, suposa atacar el bon funcionament dels Jutjats de Sabadell i presumir que no s'han pres unes cauteles" per part dels funcionaris, ha assenyalat Salellas, que ha refutat la possibilitat de la contaminació creuada.
A més a més, ha recordat que la mateixa defensa va aportar en el seu moment un informe que no posava en dubte la cadena de custòdia dels objectes intervinguts.
Salellas també ha explicat que, sense posar en dubte els resultats de les proves d'ADN, dutes a terme amb una tècnica "capdavantera", ara la defensa de Laiglesia planteja que els tècnics del laboratori que les van fer no estaven degudament acreditats.
LAIGLESIA I JIMÉNEZ, PRESENTS
Per a Laiglesia, que ha acudit a la vista, la família Jubany demana 26 anys de presó, la mateixa pena privativa de llibertat que la Fiscalia: 20 anys per un delicte d'assassinat amb traïdoria i 6 més per detenció il·legal, a més d'una indemnització de 600.000 euros.
També ha acudit a la vista Xavier Jiménez, investigat per aquests fets, però contra el qual no s'ha presentat cap acusació per una manca d'indicis sòlids.
EN LLIBERTAT PROVISIONAL
El 28 de novembre del 2025, la instructora va ordenar l'ingrés a presó comunicada i sense fiança per a Laiglesia en apreciar en la causa "bastants motius" per creure'l responsable criminalment del delicte investigat i en considerar que al llarg de la instrucció es van acreditar una sèrie d'indicis que el permeten vincular de manera provisional i indiciària amb els fets.
No obstant això, el gener d'aquest any, l'Audiència de Barcelona va estimar el recurs d'apel·lació presentat per la defensa i va acordar llibertat provisional amb mesures cautelars: l'obligació d'entregar el passaport, la prohibició de sortir del territori espanyol sense autorització i compareixences mensuals als jutjats.
Per tot plegat, i en cas que la jutgessa acordi obrir judici oral, el més esperable és que Laiglesia arribi al banc dels acusats en llibertat provisional.
Després de la vista, el germà de la víctima, Joan Jubany, ha afirmat que, gairebé 25 anys després del crim, la família desitja que el judici se celebri com més aviat millor, sense la necessitat d'allargar més el seu patiment: "Esperem acostar-nos tot el possible a la veritat real a través de la veritat oficial".