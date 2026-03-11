L'AIE alliberarà 400 milions de barrils de reserves de petroli

MADRID 11 març (EUROPA PRESS) -
Els països de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) han acordat "per unanimitat" l'alliberament de 400 milions de barrils de petroli de les reserves d'emergència per compensar l'impacte en els mercats derivat del conflicte al Pròxim Orient i el tancament de l'estret d'Ormuz.
"Els països de l'AIE han decidit per unanimitat l'alliberament més important de reserves de petroli d'emergència en la història de la nostra agència", ha anunciat aquest dimecres el director de l'AIE, Fatih Birol.
Amb aquests 400 milions de barrils de petroli, més del doble de l'anterior intervenció rècord de l'agència al començament de la guerra d'Ucraïna, quan va alliberar 182 milions de barrils de cru, pretén compensar el subministrament perdut a causa de l'estret d'Ormuz.
No obstant això, malgrat destacar la importància de la mesura anunciada per alleugerir l'impacte immediat del daltabaix en els mercats, Birol ha subratllat que el més important per restablir l'estabilitat dels fluxos de petroli i gas "és reprendre el trànsit a l'estret d'Ormuz".