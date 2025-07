Laia Estrada dimiteix com a diputada de la CUP al Parlament per "discrepàncies polítiques"

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha anunciat aquest dimecres que ha decidit deixar el seu càrrec a la Cambra catalana per "discrepàncies polítiques", ha explicat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Segons ha avançat 'Vilaweb', la decisió d'Estrada està relacionada amb els debats de l'última Mesa Nacional del partit que es va celebrar aquest dimarts, on va haver-hi diferències dins del grup parlamentari.

Estrada ha afirmat que ha estat un orgull i un privilegi representar a la CUP, i ha dit que seguirà lluitant "com a militant de l'esquerra independentista pel socialisme, el feminisme i la independència dels Països Catalans".

RELLEU AL SETEMBRE

En un comunicat, la CUP ha explicat que Estrada va traslladar la seva decisió aquest dimarts a la Mesa Nacional, i ha avançat que el relleu de la diputada "es farà efectiu" al setembre, amb l'inici del curs polític.

El Secretariat Nacional de la CUP ha agraït el treball fet per Estrada com a diputada en el Parlament entre 2021 i 2025 i com a regidor a Tarragona entre 2015 i 2021.

"Respectem la seva decisió", ha expressat la formació, que ha assegurat que treballa per implementar les ponències que van sorgir del Procés de Garbí i aprovades per l'assemblea nacional al setembre a Sabadell (Barcelona).