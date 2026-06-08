Laia Corbella, nova directora general de la MWCapital Barcelona

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El patronat de la Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona ha aprovat el nomenament de Laia Corbella com a nova directora general de la fundació, en substitució de Francesc Fajula, informa l'entitat en un comunicat aquest dilluns.
La candidatura de Corbella ha estat proposada per l'Ajuntament de Barcelona i ha comptat amb el suport unànime de la resta de patrons --Generalitat, Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Fira de Barcelona, GSMA, Telefónica, Vodafone, Orange, CaixaBank i Damm--.
Fins ara, Corbella era directora de Relacions Institucionals i Afers Públics de la MWCapital, lloc des del qual ha liderat "l'estratègia per posicionar la Fundació com un actor fonamental de l'ecosistema científic-tecnològic del territori".
Compta amb més de 15 anys d'experiència tant en el sector públic com en el privat, durant els quals ha assumit responsabilitats directives en els àmbits de la comunicació i el posicionament institucional.
Corbella ha assegurat que la seva voluntat és "garantir la continuïtat d'un projecte d'èxit i, alhora, impulsar una nova etapa de creixement i impacte".