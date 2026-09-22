L'AI Summit Barcelona tanca el primer dia amb més de 10.000 visitants

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'AI Summit Barcelona ha celebrat aquest dimarts la primera jornada del saló amb un "rècord" d'assistència: més de 10.000 persones han visitat el World Trade Center (WTC) per assistir a les 'keynotes' dels principals actors de la IA.
El CEO del saló, Guillaume Rostand, ha destacat que aquesta dada confirma que Barcelona "s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada per a l'ecosistema de la intel·ligència artificial a Europa", informa l'organització en un comunicat.
"Hem reunit milers de professionals, empreses innovadores, investigadors i líders de diferents sectors que comparteixen una mateixa visió: aprofitar el potencial de la IA per impulsar la competitivitat, la innovació i el progrés de la societat", ha afegit.
La sessió inaugural del congrés ha anat a càrrec del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, i la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo, i pels organitzadors de l'AI Summit.
En una altra sessió destacada, 'Hacking and Cybersecurity in the age of AI', el vicepresident i director de desenvolupament internacional de Cloudflare, Chema Alonso, ha assenyalat que la IA ha accelerat el risc en ciberseguretat i que aquesta amenaça s'incrementarà en la mesura que els models d'IA es continuïn fent més robustos.