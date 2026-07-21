L'AHC destina 11,3 milions a la promoció d'habitatge públic de lloguer assequible

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha autoritzat l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) a destinar 11,27 milions d'euros a la promoció d'habitatge públic de lloguer assequible, informa la Generalitat en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
En concret, s'ha aprovat una subvenció directa de 5,89 milions a l'Institut Català del Sòl (Incasòl) per a actuacions de promoció d'habitatge destinat a prevenir situacions d'exclusió residencial.
També s'ha aprovat una subvenció de 5,38 milions a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) per finançar la construcció de 884 habitatges de protecció pública de lloguer social i energèticament eficients en 10 promocions a Barcelona.