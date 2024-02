L'agricultura regenerativa permetria emmagatzemar més aigua al sòl, segons el Creaf

El sòl, si està ben cuidat, és capaç d'emmagatzemar més aigua que els pantans

BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

L'agricultura regenerativa, la que reivindica que la salut del sòl està intrínsecament lligada a la sostenibilitat del sistema alimentari, permetria emmagatzemar més aigua al sòl, segons l'expert del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf), Marc Gràcia.

En unes declaracions a Europa Press, ha explicat que l'emmagatzematge d'aigua a la terra és una alternativa clau davant la situació de sequera a Catalunya: "Està molt bé fer pantans, però on podem posar més aigua, amb diferència, és al sòl".

L'objectiu d'aquest tipus d'agricultura és regenerar, estimular i mantenir la fertilitat i biodiversitat de la terra per promoure un sòl que contingui una gran quantitat de matèria orgànica i que sigui capaç de produir aliments utilitzant els recursos propis de la natura.

Gràcia ha explicat que el model agrari actual depèn molt del petroli i no dona importància a la qualitat del sòl, i que actualment és "impossible" emmagatzemar-hi més aigua si no n'augmentem la cura.

"Hem de contemplar tot el cicle de l'aigua, que implica com arriba, com s'infiltra al sòl i com hi queda retingut. Hem de convertir el sòl en un gran magatzem d'aigua", ha defensat.

UN CANVI DE MODEL

Segons l'investigador, per poder implantar un model basat en l'agricultura regenerativa, que també planteja com a més eficaç per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic, cal un "gran canvi de model" que és complex.

No hi ha una única opció de cultiu regeneratiu, però Gràcia assegura que el focus ha d'estar posat en l'agricultor: "El protagonista del canvi ha de ser el pagès, però sense ajuda no ho pot fer", ha afegit sobre el paper de les administracions.

En un inici, l'agricultura regenerativa "genera una crisi", ja que necessita temps, coneixement i diners per regenerar el sòl i arribar a aconseguir beneficis, que, segons Gràcia, després augmenten amb un creixement de la productivitat.

ÉS FACTIBLE?

Preguntat per la possibilitat que l'agricultura catalana iniciï un canvi de model cap a l'agricultura regenerativa, ha destacat: "Ningú no està preparat, però no hi ha més remei, s'ha de fer, la qüestió és com s'ha de fer i com s'inicia el procés".

"Hi ha un xoc entre les polítiques ambientals i el model productiu", ha analitzat, ja que el futur passa per la reducció d'uns productes químics que ara són la base del sistema català.

Ha assegurat que la "millor manera de demostrar i de convèncer un agricultor que faci el canvi és ensenyar-li" altres cultius que sí que funcionen i que ja existeixen a Catalunya.