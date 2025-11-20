L'agricultura catalana pot millorar la salut del sòl i reduir emissions, segons l'IRTA

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'aplicació combinada de pràctiques regeneratives i d'agricultura del carboni pot produir "nombrosos beneficis productius, econòmics i ambientals", segons els resultats dels projectes AgriRegenCat i AgriCarboniCat, impulsats per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Els dos treballs han estat finançats íntegrament amb 2,6 milions d'euros del Fons Climàtic, gestionat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, informa la Conselleria en un comunicat aquest dijous.
Tots dos consideren que l'agricultura catalana pot millorar la salut del sòl i reduir emissions després de treballs aplicats en cultius extensius, arròs, horta, vinya i pomeres, a més de l'anàlisi dels microorganismes que viuen al sòl i d'una avaluació econòmica.
Determinen que les pràctiques regeneratives i d'agricultura del carboni poden incrementar la fertilitat i activitat biològica del sòl, millorar la retenció d'aigua i resiliència contra sequeres, reduir fertilitzants químics i pesticides o minimitzar emissions de CO2 associades a la gestió agrària, entre altres beneficis.
En aquests projectes hi han treballat l'IRTA, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf) i la Universitat de Lleida (UdL) en finques experimentals de cereals, arròs, pomeres, vinya i horta catalans i en finques demostratives on es preveu transferir els coneixements als pagesos.