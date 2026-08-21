L'Agència Tributària de Catalunya reforçarà la seva plantilla amb 23 nous gestors i 20 tècnics

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) reforçarà la seva plantilla a partir de setembre amb la incorporació de 23 nous gestors tributaris i 20 tècnics tributaris, segons ha informat la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
L'ATC també ha obert un procés de selecció per incorporar 25 nous inspectors tributaris amb l'objectiu d'intensificar la lluita contra el frau i treballa per sumar a 12 professionals del cos superior d'informàtica tributària per avançar en la transformació digital i reforçar els sistemes d'informació.
Aquestes incorporacions se sumen a altres actuacions impulsades aquest any per incrementar els recursos de l'ATC, atès que en la passada campanya de la renda, finalitzada el 30 de juny, ja es va reforçar el servei a la ciutadania mitjançant una convocatòria temporal de 152 places.
A més, al setembre de l'any passat, la Secretaria d'Hisenda de la Conselleria d'Economia va impulsar una convocatòria de 50 beques per facilitar la preparació de les oposicions als diferents cossos adscrits a l'ATC, amb un import d'1.184 euros mensuals i una durada de 8 mesos per als aspirants al cos tècnic de gestors tributaris i de 12 mesos per als aspirants als cossos superiors de tècnics i inspectors tributaris.
Aquestes actuacions tenen com a objectiu afavorir la captació i la retenció de talent, facilitar l'accés a la funció pública tributària i garantir la disponibilitat de professionals qualificats per donar resposta a les necessitats de l'ATC.